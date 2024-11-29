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Нардепи працюють над тим, аби зробити критерії отримання допомоги ВПО лояльнішими

З 1 січня родини переселенців, які витрачають на оренду житла понад 30 % доходу, зможуть отримати субсидії. 

Нардепи працюють над тим, аби зробити критерії отримання допомоги ВПО лояльнішими
Фото: twitter.com/JeanCASTEX

Парламент працює з урядом над тим, щоб зробити більш лояльними критерії, за якими внутрішньо переміщені особи можуть отримати державну підтримку. З року в рік у бюджетах знижували підтримку ВПО. Спершу виплати були для всіх: 2000 грн для дорослих і 3000 категорій для дітей і деяких інших категорій. 

Про це в коментарі у програмі "Дорослий погляд" на LB live розповіла народна депутатка Леся Забуранна. Зараз Кабмін встановив систему верифікації, зокрема, щодо майнового стану переселенців і наявності чи ненаявності нерухомості. 

"Це дало можливість уряду зменшити кількість осіб, які мають право і розраховують на цю допомогу. Що власне і викликало подібний резонанс", – прокоментувала вона.

З 1 січня уряд запровадить програму компенсації оренди житла для людей, які переїхали через бойові дії. Якщо сукупний дохід родини ВПО покаже, що вона витрачає понад 30 % на оренду житла, то уряд докомпенсовуватиме. 

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