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Уряд призначив нового голову Державної служби геології та надр

Держгеонадра очолив Олег Гоцинець, який працював начальником департаменту надрокористування АТ “Укргазвидобування”.

Уряд призначив нового голову Державної служби геології та надр
Олег Гоцинець
Фото: expro.com.ua

Кабінет Міністрів сьогодні призначив нового голову Державної служби геології та надр. Посаду отримав Олег Гоцинець.

Про це йдеться у телеграм-каналі уряду.

Галузеве видання ExPro повідомляє, що Гоцинець працював начальником департаменту надрокористування АТ “Укргазвидобування”, найбільшого надрокористувача України, що має сотні спецдозволів на видобуток нафти та природного газу.

За сумісництвом Гоцинець працював менеджером проєктів НАК “Нафтогаз України”. Він також є експертом Державної комісії по запасах корисних копалин.

Кабмін на засіданні 8 листопада звільнив з посади голови Держгеонадр Романа Опімаха після завершення його 5-річної каденції. Тимчасово відомство очолював Сергій Дехтяренко.

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У червні повноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагав від уряду звільнити тодішнього голову Держгеонадр Романа Опімаха з посади. Омбудсман заявив, що очільник Держгеонадр ігнорує виконання рішень суду і не поновлює на роботі звільнену співробітницю.

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