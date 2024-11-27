Маркарова: наша мета – запровадження вичерпних секторальних санкцій проти всієї російської банківської системи

Також слід ввести повні санкції проти “Росатому” та його мережі, а також російського ВПК.

Санкції США проти Газпромбанку та інших фінустанов Росії суттєво обмежують можливість РФ продовжувати війну. Також це звужує коло тих, хто готовий співпрацювати з Росією через загрозу вторинних санкцій з боку США.

Про це розповіла пані посол України в США Оксана Маркарова, передає Укрінформ.

“Для перемоги Україні потрібно більше зброї на полі бою, а також більше санкцій проти Росії, які зменшать її доходи та унеможливлять відновлення її спроможностей. Серед великої кількості обмежень у різних секторах, над якими ми працюємо, саме санкції щодо фінансового й енергетичного секторів мають найбільший вплив на Росію”, - розповіла пані посол.

Оксана Маркарова нагадала, що російські банки дають можливість Кремлю здійснювати розрахунки не лише всередині країни, а й на ТОТ України. Також вони дозволяють РФ продавати свою сировину та купувати багато продукції й запчастин, щоб забезпечувати війну. Отже, банки є “кровоносною системою” економіки.

Пані посол наголосила, що Україна постійно взаємодіє з американськими партнерами щодо розширення обмежень проти ключових банківських установ РФ.

“Наша мета – запровадження вичерпних секторальних санкцій проти всієї російської банківської системи”, - наголосила Маркарова, і запевнила, що наразі залишається значний незадіяний потенціал для економічного й фінансового тиску на РФ.

“Станом на зараз санкції введені проти 118 російських банків, а в РФ, відповідно до даних центробанку, загалом 317 діючих банків. Відповідно, ми дякуємо США за це потужне рішення й продовжуємо працювати над тим, щоби були введені обмеження проти 199 інших, поки що несанкціонованих банків”,- пояснила Маркарова.

Серед інших пріоритетів - продовження тиску щодо встановлення цінових обмежень на російську нафту та введення санкцій проти тіньового флоту РФ. Обмеження також мають стосуватися покупців таких ресурсів, оскільки бажано повне витіснення російської нафти та газу з глобальних ринків.

Крім того, слід продовжувати тиск на російський ВПК з головним акцентом на блокування поставок західних компонентів у РФ, також зазнати суттєвих обмежень має російський ядерний сектор. Зокрема, йдеться про введення повних санкцій проти “Росатому” та його мережі.