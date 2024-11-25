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Сибіга: ОБСЄ обговорить у середу використання Росією балістичної ракети середньої дальності

"Росія становить найбільшу загрозу безпеці в регіоні ОБСЄ. Її неприйнятні дії демонструють, що лише Москва прагне до розширення війни", - наголосив міністр.

Сибіга: ОБСЄ обговорить у середу використання Росією балістичної ракети середньої дальності
керівник МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

27 листопада ОБСЄ обговорить використання Росією балістичної ракети середньої дальності проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«У середу, на наполегливе прохання України, ОБСЄ обговорить ескалаційне використання Росією балістичної ракети середньої дальності в її агресії проти України на спеціальному спільному засіданні Постійної ради та Форуму зі співробітництва в галузі безпеки. Росія становить найбільшу загрозу безпеці в регіоні ОБСЄ. Її неприйнятні дії демонструють, що лише Москва прагне до розширення війни», - йдеться в дописі Сибіги на його сторінці у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що ці дії треба засудити і припинити, і Україна буде використовувати «всі міжнародні майданчики та механізми для посилення глобального тиску на агресора».

  • З приводу застосування Росією нової ракети 26 листопада збереться Рада Україна-НАТО.
  • Як відомо, 21 листопада РФ вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, а також "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами.
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