Уряд призначив двох заступників міністра юстиції та держсекретарів у Мін'юст і Мінагрополітики

Уряд призначив двох заступників міністра юстиції та державних секретарів у Міністерство юстиції і Міністерство аграрної політики та продовольства.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Призначено:

Васильчук Вікторію Олександрівну заступником Міністра юстиції України;

Пікалова Євгена Сергійовича заступником Міністра юстиції України;

Буханевича Олександра Миколайовича державним секретарем Міністерства юстиції України;

Бірюкова Олександра Геннадійовича державним секретарем Міністерства аграрної політики та продовольства України.