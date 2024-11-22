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Уряд призначив двох заступників міністра юстиції та держсекретарів у Мін'юст і Мінагрополітики

Державним секретарем Мін’юсту став Олександр Буханевич, а Мінагрополітики – Олександр Бірюков.

Уряд призначив двох заступників міністра юстиції та держсекретарів у Мін'юст і Мінагрополітики
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Уряд призначив двох заступників міністра юстиції та державних секретарів у Міністерство юстиції і Міністерство аграрної політики та продовольства. 

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

Призначено:

Васильчук Вікторію Олександрівну заступником Міністра юстиції України;

Пікалова Євгена Сергійовича заступником Міністра юстиції України;

Буханевича Олександра Миколайовича державним секретарем Міністерства юстиції України;

Бірюкова Олександра Геннадійовича державним секретарем Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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