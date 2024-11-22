Уряд призначив двох заступників міністра юстиції та держсекретарів у Мін'юст і Мінагрополітики

Уряд призначив двох заступників міністра юстиції та державних секретарів у Міністерство юстиції і Міністерство аграрної політики та продовольства.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Призначено:
Васильчук Вікторію Олександрівну заступником Міністра юстиції України;
Пікалова Євгена Сергійовича заступником Міністра юстиції України;
Буханевича Олександра Миколайовича державним секретарем Міністерства юстиції України;
Бірюкова Олександра Геннадійовича державним секретарем Міністерства аграрної політики та продовольства України.