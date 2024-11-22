Зеленський запровадив санкції проти Рабіновича, Захарченка, Єфремова та інших

Крім колишній політиків, санкції впровадили і проти росіян.

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти фізичних та юридичних осіб.

Указом №779/2024 він запровадив обмежувальні заходи проти десяти колишніх посадовців. Цим же указом він позбавив 34 особи державних нагород.

До санкційного списку потрапили: голова фракції Партії регіонів, екснардеп Олександр Єфремова, ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко (має російське громадянство), екснардеп Вадим Колесніченко (подвійне громадянство), екснардеп Ренат Кузьмін, член агентурної мережі ГРУ, експрокурор сил АТО Костянтин Кулик, співзасновник Партії регіонів Валентин Ландик, екснардеп Володимир Олійник, екснардеп Вадим Рабінович, ексголова Черкаської ОДА Сергій Тулуб, колишній голова СБУ, підозрюваний у держзраді і злочинах проти Майдану Олександр Якименко.

Для кожного з них передбачене блокування активів, обмеження торговельних операцій, обмеження транзиту ресурсів, польотів і перевезень Україною, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання ліцензій та дозволів на користування надрами, заборона поширення медіа, заборона участі в приватизації, заборона користування радіочастотним спектром України, обмеження надання електронних комунікаційних послуг, заборону на публічні і оборонні закупівлі.

Указ #778 також встановлює санкції – як проти фізичних, так і проти юридичних осіб.

Фізичні: Олександр Жмаков, Олексій Капінос, Андрій Макаров, Дмитро Пронягін, Сергій Живчук, Едуард Шишмаков, Володимир Риндя, Максим Турін, Олександр Пєшков, Роман Гордідан, Олег Лондарєв, Ігор Зубков, Микола Карчук, Сергій Ткаченко, Рашид Садиков, Микола Крайній, Микола Курочкін, Петро Сльцовський, Анатолій Анищенко, Олексій Корнєв, Олександр Шингірєв, Костянтин Максимов, Станіслав Полянцев, Олег Шабаршин, Денис Аболь, Андрій Шишенков, Олександр Сазонов.

Юридичні: Альфа Браво Евіейшн ЛЛС (реєстрація США), Джі200 203 ЛЛС (реєстрація США), Кескейд Холдинг (реєстрація – Кайманові острови).