Депортація українських дітей вимагає глобальної реакції, інакше практика ширитиметься світом, - Зарівна в ПАР

“Депортація українських дітей до Росії - це злочин проти людства, який вимагає глобальної реакції; якщо дозволити одній автократії чи тиранії чинити таким чином, це дасть сигнал іншим диктаторам поводитися так само, і такі речі відбуватимуться не тільки з українською нацією, а ширитимуться світом”. Про це під час симпозіуму у Південно-Африканській республіці, присвяченому захисту прав українських дітей, заявила радниця голови Офісу президента з питань комунікацій Дар’я Зарівна.

Вона наголосила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія убила 951 дитину в Україні, постраждала 1702 дитини і більш ніж 20 тисяч депортовані в РФ, де їх розлучають із сім’ями і дають російські імена і прізвища.

“Також росіяни вивозять 18-19-річних українців з окупованих територій у військові містечка, а потім змушують їх служити в російських збройних силах проти України. Вони перетворюють наших українських дітей на солдатів, які зобов'язані воювати проти власної нації. Це безпрецедентний рівень цинізму”, - зазначила Зарівна під час виступу.

Також вона розповіла південноафриканським активістам про ініціативу з повернення українських дітей Bring Kids Back UA і подякувала ПАР за готовність до неї долучитися.

Нагадаємо, симпозіум щодо повернення українських дітей проходив у Преторії (столиці ПАР) 20 листопада під егідою Bring Kids Back UA.