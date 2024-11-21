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Депортація українських дітей вимагає глобальної реакції, інакше практика ширитиметься світом, - Зарівна в ПАР

У Південно-Африканській республіці відбувся симпозіум щодо захисту прав дітей.

Депортація українських дітей вимагає глобальної реакції, інакше практика ширитиметься світом, - Зарівна в ПАР
Симпозіум у ПАР
Фото: facebook/liubov.abravitova

Депортація українських дітей до Росії - це злочин проти людства, який вимагає глобальної реакції; якщо дозволити одній автократії чи тиранії чинити таким чином, це дасть сигнал іншим диктаторам поводитися так само, і такі речі відбуватимуться не тільки з українською нацією, а ширитимуться світом”. Про це під час симпозіуму у Південно-Африканській республіці, присвяченому захисту прав українських дітей, заявила радниця голови Офісу президента з питань комунікацій Дар’я Зарівна. 

Вона наголосила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія убила 951 дитину в Україні, постраждала 1702 дитини і більш ніж 20 тисяч депортовані в РФ, де їх розлучають із сім’ями і дають російські імена і прізвища. 

“Також росіяни вивозять 18-19-річних українців з окупованих територій у військові містечка, а потім змушують їх служити в російських збройних силах проти України. Вони перетворюють наших українських дітей на солдатів, які зобов'язані воювати проти власної нації. Це безпрецедентний рівень цинізму”, - зазначила Зарівна під час виступу. 

Також вона розповіла південноафриканським активістам про ініціативу з повернення українських дітей Bring Kids Back UA і подякувала ПАР за готовність до неї долучитися. 

Нагадаємо, симпозіум щодо повернення українських дітей проходив у Преторії (столиці ПАР) 20 листопада під егідою Bring Kids Back UA.

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