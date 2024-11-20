Умєров: Україна і 12 країн Європи об’єднуються в новому форматі оборонної співпраці

Міністр оборони Рустем Умєров заявив про початок співпраці в рамках формату "Північна група-Україна", до якого долучилися 12 європейських країн.

Про це очільник Міноборони повідомив у Фейсбук.

"Розширюємо горизонти: запускаємо співпрацю в рамках Північна група-Україна. 12 країн об’єднуються задля зміцнення безпеки та підтримки України", — ідеться у повідомленні глави відомства.

Як зазначив глава оборонного відомства, до співпраці долучилися Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, Естонія, Латвія, Литва, а також Німеччина, Нідерланди, Польща та Велика Британія.

"Домовились, що наступне засідання у форматі Північна група-Україна проведемо в Україні", — каже міністр.

Умєров наголосив, що інвестиції в український ОПК — окремий пріоритет. Також все більше країн приєднуються до фінансування українського виробництва, зокрема і в рамках данської моделі, як-от: Швеція, Норвегія та Литва.