hromadske: власник каналу "Джокер" знявся з військового обліку, перебуваючи за кордоном

Власник каналу "Джокер" у Telegram і екскандидат у народні депутати від "Слуги народу" під 153 номером Роман Кравець знявся з військового обліку, перебуваючи за кордоном, йдеться у розслідуванні hromadske.

Раніше він заявляв, що всі його закордонні поїздки під час воєнного стану нібито були пов'язані з закупівлею дронів. Однак журналісти фіксували його в люксових магазинах разом із дівчиною, а також виявили, що він може бути причетним до шантажу і підробки.

hromadske отримало документ, на якому написано: "солдат запасу Роман Кравець визнаний непридатним до військової служби". Медичний огляд проведено Голосіївською військово-лікарською комісією, а ухвалили рішення 16 липня.

Фото: hromadske Документ про непридатність

Це зробив Голосіївський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки – той самий, де 24 жовтня ДБР провело обшук і вилучило у працівників понад 1,2 мільйона доларів готівкою. Тоді трьох посадовців РТЦК затримали за підозрою в допомозі ухилитися від мобілізації тисячам військовозобов’язаних.

"А ось – відмітка на документі РТЦК про те, що Кравець ознайомлений із рішенням Голосіївської ВЛК з нібито його підписом. Дата на документі – те саме 16 липня. Але ми точно знаємо, що з 20 червня до 20 липня Кравець був за кордоном – із власницею столичних салонів краси G.bar Сабіною Мусіною", – йдеться в розслідуванні.

Сам же Роман Кравець надав редакції hromadske фото з лікарні з нібито проходженням ВЛК. Але не у липні, а у травні – 29 числа. Як вийшло так, що він ознайомлювався з рішенням ВЛК і знімався з обліку з-за кордону, – чітко не пояснив.

"Підписи Романа Кравця на двох різних документах: угоді про купівлю квартири у Дніпрі та рішенні ВЛК. Вони абсолютно різні. Кравець стверджує, що його підпис справді підробили, але не в рішенні комісії, а в договорі про купівлю квартири, якої він нібито ніколи не купував", – звернули увагу журналісти.

У розслідуванні також ідеться про широкі політичні зв'язки Кравця. Він замовляв потерти з персонажем "Джокер" нібито для президента, а також картини з цим героєм бачили у очільника Головного управління розвідки, у міністра оборони та голови фракції "Слуга народу".

"За даними податкової, з 2018 до 2023 року Роман Кравець офіційно працював у ТОВ «ССЛ-консалтинг», яка займалась орендою нерухомості. Значився там заступником директора з інформаційних технологій і безпеки", – йдеться у розслідуванні.

Ця ТОВ належить родичеві ексзаступника голови Дніпропетровської ОДА Геннадія Корбана, Ігорю Бірману. Саме з оточенням Корбана по'вязують політичні зв'язки Кравця: мер Дніпра Борис Філатов сказав, що у 2015 році на проміжних виборах до Верховної Ради, той "прибився до нашого виборчого штабу" і відповідав там за соцмережі.

У 2022 ТОВ заплатила Кравцю 180 000 грн зарплати, а торік – 179 тисяч. Але сам він роботи на цю фірму не пригадує. За словами Кравця, він займався фрілансом.

"Тим часом реальні доходи Кравцю приносить Telegram-канал «Джокер». Раніше в описі каналу були розцінки. За рекламу в каналі просив 47 500$. Призупинення публікацій на певну тематику коштувало від 389 000$ Видалення інформації — від 236 000$. За нашими даними, Кравець зберігає фінанси в банку у Казахстані", – повідомили журналісти.

Про пропозиції від "Джокера" зняти інформацію з каналу за "винагороду" розповіли Філатов та нардеп Дмитро Гурін.

На початку 2023-го Роман Кравець придбав у Дніпрі квартиру на 70 квадратних метрів за приблизно $20 тисяч. Продавець нерухомості — інвестиційний фонд "РОЧЕСТЕР". Офіс компанії розташований у Києві на вулиці Великій Васильківській, 28, у квартирі номер 1. Тут же зареєстрована Київська міська організація політичної партії «Пропозиція», яку заснували міські голови шести українських міст, серед яких і Борис Філатов. Зараз він стверджує, що про цю квартиру Джокера йому нічого не відомо. Кравець купівлю квартири в Дніпрі заперечує і каже, що це замість нього міг зробити якийсь колишній роботодавець, якого він не назвав.

За даними журналістів, насправді Кравець мешкає в Києві. У нього є дві машини: Mercedes за 50 000 доларів, Lexus за 150 000.

"Після виходу нашого розслідування у червні Роман Кравець позбувся Lexus і пересів на Mercedes-Maybach GLS 600 за 200 тисяч доларів.

Офіційно авто записане на Катерину Онофрійчук — із Джокером вона ніяк не пов’язана, але має звʼязки з футбольним клубом "Динамо", де працює друг Кравця — Максим Радуцький (син нардепа Михайла).

До червня 2024 року Роман виїжджав за кордон п’ять разів, після — ще тричі. За його ж словами, спершу на підставі "Шляху" (ймовірно, як волонтер), потім — за "білим" квитком. Остання поїздка – з 22 вересня до 3 жовтня.

"29 вересня Кравець та його дівчина — 23-річна блогерка Уляна Мельник — прибули у паризький аеропорт. У Парижі заселились у 5-зірковий готель Shangri-La Paris. Найдешевший номер тут коштує від 2000 доларів за ніч, люкс — від 6500 доларів", – йдеться у матеріалі.

Кравець з дівчиною під час поїздки відвідували магазини Chanel, Gucci, Hermes та Louis Vuitton. А ввечері гуляли містом. Крім Парижа, відвідали вони і Відень, де бачилися з ексголовою Адміністрації президента Андрієм Богданом та Сеяра Куршутова – столичний бізнесмен, якого три роки тому за контрабанду внесли до санкційного списку РНБО і позбавили українського громадянства. За даними журналістів, ця людина контролює канал "Темний лицар", з яким у каналу "Джокер" був конфлікт.

Куршутов сказав, що познайомився з Кравцем у серпні 2024, а під час зустрічі "обговорювали підлого й дволикого мерзотника Корбана, з яким у Романа та Андрія довга негативна історія стосунків".

Роман Кравець пам’ятає цю зустріч дещо інакше. Каже, що тоді у Відні "консультував Андрія Богдана щодо продажності журналіста та щодо впливу грантових грошей на порушення журналістських стандартів». Андрій Богдан теж стверджує, що темою розмови були "продажні журналісти".

"Незадовго до виходу цього розслідування – Telegram-канал «Тёмный рыцарь» перестав існувати, а Джокер свій канал раптом зробив приватним – якщо ви на нього не підписані, то в пошуку уже й не знайдете", – додали в розслідуванні.