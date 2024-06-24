hromadske: власник Телеграм-каналу “Джокер” їздить за кордон та витрачає мільйони на автомобілі

Також він мешкає у елітному ЖК та пересувається з охороною.

Власник Телеграм-каналу “Джокер” їздить за кордон та витрачає мільйони на автомобілі

За час повномасштабного вторгнення власник Телеграм-каналу “Джокер” Роман Кравець п'ять разів виїжджав за кордон. Загалом був там понад два місяці.

Про це йдеться у розслідуванні “Громадського”.Зазначається, що він вперше виїхав з України 22 жовтня 2023, а повернувся 20 листопада. Кравець виїхав з України на автомобілі Mercedes-Benz S 550, зареєстрованому на нього. Кравець купив автомобіль на початку 2022 у попереднього власника приблизно за 50 тис. доларів.

Втім, назад в Україну він повернувся на іншому Mercedes-Benz S 250 CDI, зареєстрованому на 67-річну львів'янку Катерину Лозинську.

18 лютого 2024 “Джокер” виїхав з України на орендованому, вже третьому Mercedes-Benz S-Klasse, а за чотири дні повернувся на орендованому Mercedes-Benz V220.

22 квітня він виїхав за кордон на авто львівської пенсіонерки, а повернувся за тиждень на орендованому Mercedes-Benz S-Klasse, на якому виїхав 4 травня, і повернувся за 18 днів на Nissan Rogue.

У червні “Джокер” виїхав на два дні і повернувся на Mercedes-Maybach GLS 600.

За даними джерел журналістів, які збігаються з датами з витягу ДПСУ, 18 травня до Саудівської Аравії “Джокер” їздив на бій Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика. При цьому у витягах з бази прикордонників відсутня підстава для виїзду з України.

Це може означати, що або Роман Кравець не стоїть на військовому обліку у свої 29 років, або він виїхав, “бо про це хтось дуже попросив”. Джерело журналістів у СБУ повідомило, що з його досвіду, підставу виїзду не вносять, коли є прохання згори.

Журналісти підрахували, що за останні два роки лише на купівлю машин “Джокер” витратив понад 8 млн гривень – у 2024 Роман Кравець за 150 тис. доларів купив Lexus LX 600.

Крім того, власник Telegram-каналу мешкає у квартирі на 100 кв.м у елітному ЖК “Чикаго”, яку орендує щонайменше за 2 тис. доларів на місяць. У цьому ЖК мають квартири ексголова ОП Андрій Богдан і засновник компанії Saga Development, забудовник Андрій Вавриш.

Журналісти з'ясували, що герой їхнього розслідування їздить з кортежем, а також з охороною такого рівня безпеки, якого потребують високопосадовці або топ посадовці зі спецслужб.

“Джерело, близьке до Романа Кравця, у розмові з hromadske стверджує, що той пояснював наявність охорони «подарунком Малюка»”, – йдеться у матеріалі.

Журналісти зафіксували, що час від часу “Джокер” навідується у бізнес-центр “Парковий”, де часто збираються нардепи зі “Слуги Народу”.

При цьому різні люди, з якими поспілкувалось hromadske, стверджують, що Кравець комунікує з Офісом президента.

“З певністю можу сказати, що цей ідіот Кравець називає Арахамію одним з найближчих своїх друзів. Ще кілька губернаторів. Для розуміння тих, з ким це опудало спілкується, він завжди робить скріни особистих листувань і принагідно демонструє їх усім для підняття особистої ваги. Якої просто не існує”, – прокоментував один із політиків.

Втім, речниця фракції “Слуга Народу” Юлія Палійчук прокоментувала, що не володіє інформацією щодо контактів людини з іменем “Роман Кравець” із її безпосереднім керівництвом.

Перед виходом матеріалу Кравець, який раніше мовчав, повідомив журналістам, що був “Джокером”, але канал продав два роки тому.

Начебто продав за 2 млн доларів у криптовалюті, але довести це за кілька годин листування не зміг.

За словами Романа Кравця, він виїжджає за кордон, бо ВЛК визнала його непридатним до військової служби.

Як запевнив Кравець, охорона в нього приватна, але він не надав договір з охоронною компанією.

Кравець відмовився від зустрічі під запис. Але погодився на зустріч сам на сам, коли повернеться до України. Зараз він перебуває в Нідерландах.