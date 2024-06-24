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Окупанти планують звезти майже 50 тисяч дітей із ТОТ до Криму на "перевиховання"

У "таборах відпочинку" дітей перевиховуватимуть та навчатимуть військовій справі. 

Окупанти планують звезти майже 50 тисяч дітей із ТОТ до Криму на "перевиховання"

Окупаційна влада планує звезти до Криму 48 тисяч дітей до літніх таборів для активної русифікації неповнолітніх. 

Про це інформує рух "Жовта стрічка".

Активісти повідомляють про плани окупаційної влади в Криму цього літа.

"48 тисяч дітей привезуть з тимчасово окупованих територій України до дитячих таборів півострова. У цих таборах активно проводиться пропаганда мілітаризму та русифікації, метою якої є стирання української ідентичності серед молоді", – йдеться у повідомленні. 

Більшість цих таборів проводять так звані військово-патріотичні тематичні зміни, де діти одягнуті у військову форму, вчаться основам військової справи, керуванню БПЛА та іншим військовим дисциплінам. 

"Важливо розуміти, що під виглядом рекреації та відпочинку, окупаційна влада здійснює справжню індоктринацію, намагаючись впливати на свідомість української молоді у вкрай негативний спосіб", – додали активісти. 

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