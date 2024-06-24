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Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ

Це - перший приклад успішного дистанційного мінування у світі. 

Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
дрон СБУ Sea Baby
Фото: Пресцентр СБУ

Завдяки тому, що морські дрони Sea Baby заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострову, Служба безпеки уразила щонайменше 4 ворожі кораблі. Вибухівка була встановлена на маршрутах, якими користуються виключно військові кораблі російських окупантів.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела в СБУ.

"Після перших застосувань морських дронів росіяни побудували більші загородження на вході у порт в Севастополі, що майже унеможливило удари з безпілотників. Тож команда Голови СБУ Василя Малюка придумала альтернативу: закладання морських мін. Так звані донні міни зроблені з пластику та важать близько 400 фунтів (180 кг, - ред.), і їх важко виявити, оскільки вони занурюються в мул під мілководдя", - ідеться в матеріалі, що описує роботу морських дронів СБУ SeaBaby.

За даними американських журналістів, протягом півтора місяця профільна команда Малюка відстежувала маршрути морських кораблів і цивільного транспорту, перш ніж відправити SeaBaby для встановлення двох мін. 14 вересня "Самум", ракетний корвет, підірвався на одній із мін, яка пробила діру в його кормі. Він досі на ремонті в сухому доку.

"Протягом наступних тижнів SeaBaby курсували туди-сюди, подолавши понад 3000 миль, заклавши ще близько 15 мін. Під час одного з рейсів, виявлений трьома патрульними катерами класу «Раптор», дрон відкрив вогонь із гранатомета, вразивши вороже судно", - переповідають журналісти розмову з бригадним генералом СБУ Іваном Лукашевичем, більш відомий під позивним Хантер.

11 жовтня великий патрульний катер "Павло Державін" під час входу в Севастопольську бухту пробив собі борт. Він ішов у порт для технічного обслуговування. Тральщики і водолази прочісували територію в пошуках мін, вочевидь безуспішно. "Павло Державін" 13 жовтня був перенаправлений на ремонт в інший порт, але під час виходу з Севастопольської бухти натрапив на міну. Великий буксир, відправлений для його порятунку, також натрапив на міну, і його самого довелося відбуксирувати назад до порту. 

"Кілька днів потому вибух також пошкодив сучасний протимінний корабель, один із двох, які знаходяться на службі в Росії", - розповідає WSJ про ураження судна з прозорим дном «Владімір Козіцький». 

За інформацією The Wall Street Journal, дистанційне мінування, яке зроблили дрони СБУ Sea Baby – це перший приклад успішного дистанційного мінування у світі. 

"Раніше морські безпілотники використовувалися здебільшого для спостереження або логістики. Ми (СБУ, - ред.) робимо багато речей, які до нас не робив ще ніхто у світі", - говорить співрозмовник у Службі. 

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