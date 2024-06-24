Росія тримає три ракетоносії "Калібрів" у Чорному та Азовському морях

У Чорному та Азовському морях Росія тримає на бойовому чергуванні три носії "Калібрів" із загальним залпом до 16 ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Так, станом на 06:00 24 червня:

У Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні.

В Азовському морі 6 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

у Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 7 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - наголосили у ВМС.