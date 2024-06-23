Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників

Патрульна поліція Одеської області прокоментувала затримання своїх двох колишніх співробітників.

За інформацією пресслужби установи, 23 червня в соціальних мережах з'явилася інформація, що затримані - співробітники патрульної поліції області, які незаконно намагались перетнути державний кордон.

"Повідомляємо, що зазначені в публікації громадяни — колишні співробітники управління патрульної поліції в Одеській області", - підкреслили в установі.

Правоохоронці наголосили, що їхні колеги "пліч-о-пліч з усіма Силами оборони щодня здійснюють супротив ворожій агресії".