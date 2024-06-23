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Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників

Чоловіки намагалися незаконно перетнути державний кордон.

Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція, фото ілюстративне
Фото: Сергей Нужненко

Патрульна поліція Одеської області прокоментувала затримання своїх двох колишніх співробітників.

За інформацією пресслужби установи, 23 червня в соціальних мережах з'явилася інформація, що затримані - співробітники патрульної поліції області, які незаконно намагались перетнути державний кордон.

"Повідомляємо, що зазначені в публікації громадяни — колишні співробітники управління патрульної поліції в Одеській області", - підкреслили в установі.

Правоохоронці наголосили, що їхні колеги "пліч-о-пліч з усіма Силами оборони щодня здійснюють супротив ворожій агресії".

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