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Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць

Очільник української розвідки утримався від відповіді щодо долі Часового Яру.

Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць
Кирило Буданов
Фото: Цензор

На сході України ситуація доволі складна і залишатиметься також щонайменше місяць.

Про це в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"Хороша новина полягає в тому, що жодного Армагеддону не станеться. Погана новина у тому, що ситуація досить складна. Так буде ще щонайменше місяць, і легше не стане", - сказав Буданов.

Глава ГУР підкреслив, що "ми зробимо все можливе, щоб зупинити їх та звести до мінімуму російські успіхи".

Щодо ситуації довкола Часового Яру, де росіяни проводять активні наступальні дії, то Буданов сказав, що утримається від відповіді на запитання, чи вдасться Україні утримати цей населений пункт.

  • Напередодні речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що російська армія, попри значні втрати на Донецькому напрямку, продовжує спроби захопити Часів Яр.
  • Лише за добу на цьому напрямку відбулося понад 1100 мінометних і артилерійських обстрілів. У район Часового Яру "прилетіло" понад 260 обстрілів з різних видів озброєння.
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