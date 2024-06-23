Унаслідок авіаудару по Торецьку загинула жінка

Ворог вкотре завдав удару по приватному житловому сектору міста, авіаційна бомба поцілила у житловий будинок.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Росіяни завдали авідаудару по місту Торецьк Донецької області, внаслідок якого загинула жінка.

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