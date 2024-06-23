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Унаслідок авіаудару по Торецьку загинула жінка

Рятувальники вилучили тіло загиблої з-під завалів будинку.

Унаслідок авіаудару по Торецьку загинула жінка
Фото: Торецька міська військово-цивільна адміністрація

Росіяни завдали авідаудару по місту Торецьк Донецької області, внаслідок якого загинула жінка. 

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники вилучили тіло загиблої з-під завалів будинку.

Ворог вкотре завдав удару по приватному житловому сектору міста, авіаційна бомба поцілила у житловий будинок. 

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З-під завалів будинку надзвичайники вилучили тіло жінки 1950 року народження.

“Всього розібрано 0,5 тонн будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи завершені”, ‒ зазначили у ДСНС.

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