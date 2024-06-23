Унаслідок авіаудару по Торецьку загинула жінка

Росіяни завдали авідаудару по місту Торецьк Донецької області, внаслідок якого загинула жінка.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники вилучили тіло загиблої з-під завалів будинку.
Ворог вкотре завдав удару по приватному житловому сектору міста, авіаційна бомба поцілила у житловий будинок.
З-під завалів будинку надзвичайники вилучили тіло жінки 1950 року народження.
“Всього розібрано 0,5 тонн будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи завершені”, ‒ зазначили у ДСНС.
- Вранці 23 червня російські окупанти завдали масованого удару по Донецькій області. Унаслідок атаки постраждали п'ятеро цивільних жителів.