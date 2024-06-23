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Російські окупанти знову вдарили по Харкову. Відомо про жертву і поранених (оновлено)

Росіяни поцілили по приватному секторі міста.

Російські окупанти знову вдарили по Харкову. Відомо про жертву і поранених (оновлено)
вибух
Фото: Міненерго

Окупанти завдали ударів керованими авіаційними бомбами по цивільній інфраструктурі Харкова. Попередньо відомо про загиблого і 8 поранених.

Про це повідомляють у Харківській ОВА та мерії.

Спочатку міський голова Ігор Терехов повідомив про одного пораненого та чотирьох загиблих.

За інформацією очільник обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, кількість постраждалих збільшилася до пʼяти людей. Ворожий приліт в приватне домоволодіння. Є загоряння гаражу та господарчої споруди.

Станом на 15:50 стало відомо про ще трьох постраждалих в іншому районі міста—там окупанти поцілили по дитячому навчальному закладу.

Через авіаудари в місті призупинено рух метро. Усі станції наразі працюють виключно в режимі укриття.

  • 22 червня російські окупанти завдали чотири удари по Харкову. Відомо про влучання по житловій 5-поверхівці. Унаслідок влучання авіабомби загинуло 2 особи, ще 53 постраждало, з них 3 дитини. 
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