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Росіяни заявили про роботу ППО у тимчасово окупованому Севастополі

Рух по Кримському мосту перекрили.

Росіяни заявили про роботу ППО у тимчасово окупованому Севастополі
Удар по Севастополю 22 вересня
Фото: Крым. Реалии

У Севастополі повідомили про роботу російської ППО, яка начебто збила 5 цілей.

Про це заявив так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.

Він повідомив, що ППО нібито збила 5 повітряних цілей у небі над акваторією, а уламки збитих цілей впали в прибережній зоні.

В окупаційній рятувальній службі заявили про постраждалих 12 осіб. Також у Любимівці осколкові поранення отримали 2 людини. Також нібито через уламки горить частина лісу.

Місцеві пабліки заявляють про перекриття Кримського мосту. А також відомо, що повітряну тривогу під час роботи ППО не оголошували.

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