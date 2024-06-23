Головне за ніч та ранок неділі, 23 червня: "Калібри" з Азовського моря, руйнування на Київщині, напад на ветерана в столиці

Нічна повітряна атака, втрати окупантів, знищення складу "шахедів" у Краснодарському краї, ворожі обстріли, відключення світла на Зелені свята.

У ніч на 23 червня ворог атакував Україну трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Азовського моря.

Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у Київській області, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

На Київщині уламки ворожих ракет пошкодили приватні житлові будинки. Також відомо про двох постраждалих, повідомляє пресслужба ДСНС.

"Київщина: рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілів. Внаслідок падіння уламків ворожої ракети в одному з районів області сталися часткові руйнування приватних житлових будинків та споруд, 2 особи – постраждало", — ідеться у повідомленні.

На ліквідації задіяно 2 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. На місці працюють психологи та медичні працівники ДСНС.

Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1270 російських солдатів, 10 ворожих танків та 13 крилатих ракет. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 534 360 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого ракетного удару по житловій 5-поверхівці у Харкові, повідомляє ДСНС України.

"Станом на 06:30 23 червня завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання авіабомби у житловий 5-поверховий будинок. Загалом на місці події працювало 116 співробітників ДСНС та 24 одиниці аварійно-рятувальної техніки", — йдеться в повідомленні.

Унаслідок влучання авіабомби загинуло 2 особи, ще 53 постраждало, з них 3 дитини.

Військово-морські сили ЗСУ показали, як разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї РФ.

Відео наслідків українських ударів по російському складу ВМС опублікували у Telegram.

"Підтверджено знищення силами та засобами ВМС ЗС України у взаємодії зі Службою безпеки України складу шахедів та супутньої інфраструктури. Нові супутникові знімки підтверджують знищення в ніч на 21 червня місць зберігання та підготовки до застосування “Shahed-136/Герань-2”, навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї", — ідеться у повідомленні.

Окрім "Шахедів", також було знищено інструкторів, які готували персонал із обслуговування пусків “Shahed-136/Герань-2”, і курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем.

У неділю, 23 червня, стабілізаційні відключення світла по всій Україні почнуть діяти раніше. Графіки діятимуть із 11:00 до 23:00, повідомляють у пресслужбі ДТЕК з посиланням на вказівку Укренерго.

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла лише ввечері — з 19:00 до 23:00.

Київська поліція оголосила підозру неповнолітньому, який побив ветерана. Нападнику загрожує до п’яти років обмеження волі.

Напад на військового стався напередодні, 21 червня, коли той вигулював собаку на вулиці у Дарницькому районі.

Подробиці – в новині.

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