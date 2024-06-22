У Дарницькому районі Києва ввечері 21 червня 17-річний хлопець побив ветерана війни, колишнього військового 32-ї ОМБр. Із початку повномасштабного вторгнення, вся чоловіча частина сімʼї Олександра записалися добровольцями. Дядько - загинув, брат зниклий безвісти. Сам він має УБД і після звільнення продовжив свою діяльність як волонтер.

Про це повідомила його сестра Олеся Листопад в Instagram.

Вона розповіла, що Олександр вигулював свою собаку та повертався додому, коли до нього підійшли три людини та наймолодший з них почав "предʼявляти за зачіску".

"Потім Олександр отримав удар, був дезорієнтований та не міг чинити опір. Била одна людина, дві інші стояли та страхували на випадок, якщо цей не впорається", - зазначила Олеся. Вона стверджує, що поліція, яка прибула на виклик, повезла всіх у відділок, взяла покази, але зрештою - відпустила нападників.

Фото: stodnevka_army/Instagram Військовий 32-ї ОМБр Олександр

У Нацполіції Києва згодом повідомили, що розпочали кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка. Наразі всі учасники інциденту встановлені, з ними тривають першочергові слідчі дії.

"Попередньо встановлено, що через раптовий конфлікт відбулась бійка між чоловіком та 17-річним хлопцем. Двоє повнолітніх друзів останнього в цей момент перебували поруч та були свідками сутички. Співробітники поліції доставили всіх учасників інциденту до Дарницького управління поліції для з’ясування всіх обставин. Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу - умисне легке тілесне ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські також надали потерпілому направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

Раінше в Дніпрі група людей напала на колишнього військового ГУР Дмитра Павлова. Невідомі у балаклавах та камуфляжі накинулися на нього, намагалися вдягнути на руки кайданки і почали бити. За інформацією з соцмереж, нападниками були охоронці депутата Миколи Тищенка. Поліцейські відкрили два кримінальні провадження - завдання легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував відеозапис конфлікту і назвав поведінку Тищенка "неприпустимою для депутата".