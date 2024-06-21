Жінці, яка сплюндрувала могили військовослужбовців, повідомили про підозру

Жінці загрожує до 7 років позбавлення волі.

Слідчі Київської поліції повідомили про підозру 60-річній жінці, яка пошкодила могили українських бійців у Києві.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з даними слідства, 20 червня на території Аскольдової могили в м. Києві підозрювана вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.

Зловмисниця з хуліганських мотивів нанесла більше 20 ударів палицею по могилах захисників, зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки.

Правоохоронці у той же день розшукали жінку та затримали в порядку ст. 208 КПК України. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру 60-річній жінці, за фактом наруги над могилами захисників України, вчиненому з хуліганських мотивів (ч. 3 ст. 297 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції м. Києва.

У поліції повідомили, що жінку відправлять на психіатричну експертизу. Якщо її визнають осудною, вона може отримати позбавлення волі терміном до семи років.