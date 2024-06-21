Російська армія зосередила до восьми ударних бригад на Курахівському і Покровському напрямках, — речник ОСУВ "Хортиця"

Ворог застосовує штурмову і бомбардувальну авіацію під час бойових дій.

Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську

На Покровському та Курахівському напрямках ворог зосередив найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів — до восьми ударних бригад РФ.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише "Інтерфакс-Україна".

"Противник продовжує ведення активних наступальних дій різної інтенсивності фактично на всьому фронті, основні зусилля зосереджуючи на покровському та курахівському напрямках. Тут ворог зосередив найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад", — зазначив Волошин.

Ситуація на вказаних напрямках вже кілька місяців залишається складною, там тривають жорсткі бої.

На Покровському напрямку противник підтримує високу інтенсивність штурмових дій із застосуванням бомбардувальної та штурмової авіації.

"Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу окупантів і недопущення просування російського агресора вглиб нашої території", — додає Волошин.

Втрати ворога на покровському напрямку становлять 302 окупанти вбитими та пораненими. Крім того, знищено три бойові броньовані машини, одну гармату та два автомобілі, одиницю спецтехніки та наземну станцію управління БПЛА, пошкоджено три бронемашини та чотири артсистеми противника.

На Курахівському напрямку ситуація напружена, російська армія зберігає високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Водяне та Костянтинівка.

"Використовуючи чисельну перевагу, російська армія намагається нарощувати зусилля, але Силам оборони вдається не просто утримувати, а й завдавати ударів вогнем артилерії та мінометів, і знищувати та відкидати противника", — каже речник.