Оператор керує ним дистанційно, перебуваючи в безпеці, на відстані до трьох кілометрів.

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав, як працює робот-логіст, який врятував сотню поранених військових на фронті.

“Для евакуації пораненого з поля бою потрібно щонайменше 2 людини, щоб елементарно підняти ноші. Поки військові рятують побратима, за ними може стежити ворожий дрон і наводити вогонь. Це небезпечно. Робот-логіст Воля-Е від учасників кластера Brave1 допомагає евакуйовувати поранених і зберігати життя”, – повідомив Федоров.

Він зазначив, що військові вже активно ним користуються, і загалом завдяки роботу військові однієї з бригад евакуювали понад сотню поранених та загиблих, багато з яких було неможливо вивезти іншим способом. Наприклад, наприкінці минулого року протягом тижня боїв на Донецькому напрямку робот Воля-Е евакуював близько 20 поранених військових.

Оператор керує ним дистанційно, перебуваючи в безпеці, на відстані до трьох кілометрів. Робот їздить на гусениці, компактний і не важкий, розганяється до максимальної швидкості 12 км/год. При цьому його легко перевозити – у багажнику позашляховика.

Крім евакуації бійців, робот підвозить боєприпаси вагою до 150 кг. Федоров закликав донатити через UNITED24, щоб у бійців було більше технологій, які рятують життя.