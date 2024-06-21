Росія втратила у Чорному морі вертоліт морської авіації Ка-29 (доповнено)

Росія втратила над Чорним морем вертоліт морської авіації. Імовірно, його збила російська ППО.

Про це повідомив військовий оглядач Кирило Данильченко.

"Підводне червонопрапорне угруповання імені Спанч Боба отримало посилення - вертоліт морської авіації. Вічного купання, братики", – написав він у фейсбуці.

Також додав, що поки що причина аварії невідома.

"Чи дружній вогонь, чи аварія під час полювання на наші дрони чи Р-73 таки відпрацювала", – зазначив Данильченко.

Доповнення.

Російські телеграм-канали пишуть про те, що вертоліт КА-29 в Анапі збила ППО РФ. Гелікоптер підняли для "полювання" на українські БЕКи, і один із "Панцирів" поцілив по ньому.

Повідомляють, що загинули четверо окупантів.

Про те, як Україна застосувала морські безпілотники з ракетами Р-73 на борту, у матеріалі LB.ua "Магури" атакують Крим".