Родина замість стін: як взяти дитину-сироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування, на виховання в прийомну сім’ю?

Наразі в Україні 2778 прийомних сімей, в яких виховується 5316 дітей. Протягом перших трьох місяців 2024 року створили 61 прийомну сім’ю та в неї влаштували 155 дітей. Проте ще тисячі дітей чекають на свою родину!

Ці діти з різних причин не можуть виховуватися в рідній родині – когось із них батьки залишили, а у когось загинули через російську агресію. Однак кожна дитина заслуговує щасливого дитинства та родинного затишку. Тепло та турботу вони можуть отримати у прийомній родині.

Зафіксовано, що в інституційних закладах в Україні перебувають 3505 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Це дані на початок цього року.

Фото: EPA/UPG

То що ж таке прийомна сім’я?

Прийомна сім’я – це сім'я або окрема людина, яка не перебуває у шлюбі, та добровільно за плату взяла на виховання й спільне проживання від однієї до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Прийомні діти виховуються у сім'ї до досягнення 18-річного віку, або ж за умови продовження навчання в професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації: до 23 років чи до закінчення відповідних навчальних закладів.

Під час воєнного стану у прийомні сім'ї можуть тимчасово влаштовуватися діти, які залишилися без батьківського піклування, на умовах тимчасового влаштування в межах передбаченої граничної чисельності дітей у прийомній сім'ї.

Як створити прийомну сім’ю?

По-перше, щоб стати кандидатом на таку родину необхідно подати відповідну заяву. Зробити це можна онлайн на порталі diia.gov.ua або ж офлайн, звернувшись до служби у справах дітей за місцем проживання.

Важливо, що заяви про взяття на облік потенційних прийомних батьків, батьків-вихователів можуть подаватись виключно до служб у справах дітей районних, районних у місті Києві та Севастополі держадміністрацій, міської чи районної у місті (в разі утворення) ради, які приймають рішення про утворення прийомної сім’ї. Дізнатись перелік необхідних документів можна в спеціалістів зазначених установ.

По-друге, щоб створили прийомну сім’ю потрібно також:

• Пройти обстеження житлово-побутових умов.

• Пройти курс навчання, за підсумками якого отримати довідку.

• Отримати рішення про створення прийомної сім’ї.

• Стати на облік прийомних батьків у Службі у справах дітей.

• Познайомитися з дитиною, влаштувати її в свою родину.

Чи отримує така родина фінансову підтримку від держави?

Прийомні батьки щомісячно отримують грошове забезпечення та державну соціальну допомогу на кожну прийомну дитину. Грошове забезпечення складає один прожитковий мінімум на кожну дитину. А розмір державної соціальної допомоги становить:

• 2,5 прожиткових мінімумів на кожну дитину;

• 3,5 прожиткових мінімумів – на дитину з інвалідністю.

За прийомними дітьми зберігаються пільги й державні гарантії, передбачені законодавством для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Суми коштів, які належать прийомним дітям як пенсія, аліменти, інші види державної допомоги, переходять у розпорядження прийомних батьків і витрачаються ними на утримання прийомних дітей.

Наразі державі необхідно працювати, щоб популяризувати прийомні родини заради добробуту та щастя дітей. Адже більшість із них – невинні жертви війни, які втратили рідних через жорстокість Росії. А кожна дитина має право на сім’ю!