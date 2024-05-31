В Україну вдалося повернути п’ятьох вихованців Новопетрівського інтернату у Миколаївській області.
Про це повідомив ексуповноважений президента України з прав дітей Микола Кулеба.
“Діти виживали цілих 3 місяці на самісінькій лінії фронту, ховалися від бомб та ракет у підвалі без їжі та води, а потім ще й пережили жахи депортації. У середині липня 2022 року їх під дулами автоматів викрали росіяни та перемістили на окуповану територію”, - зазначив Кулеба.
Він додав, що дітей утримували в Херсонському центрі соціально-психологічної реабілітації.
Щодня до них приходили військові, їм погрожували та забороняли спілкуватися з рідними.
У жовтні 2022 року окупанти вивезли їх у Крим, а звідти в Анапу Краснодарського краю.
Згодом дітей вдалося врятувати й вивезти у Грузію.
-
За пів року в Росії померли п'ятеро депортованих українських дітей, один із них скоїв самогубство.
-
З початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла з окупованих територій України майже 20 тисяч дітей, яких намагаються «перевиховати» та знищити їхню ідентичність.
-
Велика кількість країн готова долучитися до питання захисту українських дітей, повернути додому всіх, кого викрала Росія.
-
Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунства.
-
На території РФ Україна починає інформаційну кампанію "Знаєш – скажи!", щоб повернути депортованих дітей. Кампанію реалізує телеканал FREEДОМ, для зворотного зв'язку працюватиме телеграм-чат "Я Тут".
- Про депортацію українських дітей на територію РФ, читайте у матеріалі LB.ua "Депортація українських дітей до Росії: хронологія злочину".