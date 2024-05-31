У середині липня 2022 року дітей під дулами автоматів викрали росіяни та перемістили на окуповану територію, а згодом в Росію.

В Україну вдалося повернути п’ятьох вихованців Новопетрівського інтернату у Миколаївській області.

Про це повідомив ексуповноважений президента України з прав дітей Микола Кулеба.

“Діти виживали цілих 3 місяці на самісінькій лінії фронту, ховалися від бомб та ракет у підвалі без їжі та води, а потім ще й пережили жахи депортації. У середині липня 2022 року їх під дулами автоматів викрали росіяни та перемістили на окуповану територію”, - зазначив Кулеба.

Він додав, що дітей утримували в Херсонському центрі соціально-психологічної реабілітації.

Щодня до них приходили військові, їм погрожували та забороняли спілкуватися з рідними.

У жовтні 2022 року окупанти вивезли їх у Крим, а звідти в Анапу Краснодарського краю.

Згодом дітей вдалося врятувати й вивезти у Грузію.