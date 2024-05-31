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В Україну вдалось повернути 5 депортованих дітей-сиріт

У середині липня 2022 року дітей під дулами автоматів викрали росіяни та перемістили на окуповану територію, а згодом в Росію.

В Україну вдалось повернути 5 депортованих дітей-сиріт
В Україну вдалось повернути 5 депортованих дітей-сиріт
Фото: Скріншот з відео

В Україну вдалося повернути п’ятьох вихованців Новопетрівського інтернату у Миколаївській області. 

Про це повідомив ексуповноважений президента України з прав дітей Микола Кулеба.

“Діти виживали цілих 3 місяці на самісінькій лінії фронту, ховалися від бомб та ракет у підвалі без їжі та води, а потім ще й пережили жахи депортації. У середині липня 2022 року їх під дулами автоматів викрали росіяни та перемістили на окуповану територію”, - зазначив Кулеба.

Він додав, що дітей утримували в Херсонському центрі соціально-психологічної реабілітації. 

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Щодня до них приходили військові, їм погрожували та забороняли спілкуватися з рідними. 

У жовтні 2022 року окупанти вивезли їх у Крим, а звідти в Анапу Краснодарського краю. 

Згодом дітей вдалося врятувати й вивезти у Грузію.

  • За пів року в Росії померли п'ятеро депортованих українських дітей, один із них скоїв самогубство.

  • З початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла з окупованих територій України майже 20 тисяч дітей, яких намагаються «перевиховати» та знищити їхню ідентичність.

  • Велика кількість країн готова долучитися до питання захисту українських дітей, повернути додому всіх, кого викрала Росія.

  • Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунства.

  • На території РФ Україна починає інформаційну кампанію "Знаєш – скажи!", щоб повернути депортованих дітей. Кампанію реалізує телеканал FREEДОМ, для зворотного зв'язку працюватиме телеграм-чат "Я Тут".

  • Про депортацію українських дітей на територію РФ, читайте у матеріалі LB.ua "Депортація українських дітей до Росії: хронологія злочину".
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