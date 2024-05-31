На Харківщині запрацював Центр розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Центр проводитиме розслідування кожного факту безвісного та насильницького зникнення як цивільних, так і військових.

У Харківській області створили Центр розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, щоб збільшити ефективність розшуку людей.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Наразі внаслідок бойових дій і на тимчасово окупованих територіях Харківської області вважаються зниклими безвісти понад 3 тисячі людей. В умовах важких боїв, які тривають в регіоні, та постійних масованих ракетних ударів з території РФ ці цифри постійно змінюються”, - зазначили в поліції.

Центр розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин проводитиме всебічне розслідування кожного факту безвісного та насильницького зникнення як цивільних, так і військових.

Поліцейські будуть налагоджувати постійний зв’язок з родинами зниклих і здійснювати координація зі всіма відповідальними підрозділами Сил безпеки та оборони.

Поліцейські опитують родичів зниклих, відбирають зразки ДНК і призначають судові експертизи, а також встановлюють свідків і очевидців подій.

Правоохоронці збирають та перевіряють інформацію з усіх джерел, щоб встановити - перебуває громадянин у полоні, за кордоном, чи загинув.

Також поліцейські надають громадянам консультативну допомогу.

Звернутись з питаннями щодо розшуку зниклих безвісти осіб на території Харківської області можна за номерами гарячої лінії (063) 311 35 40 або (093) 168 18 51.