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На Харківщині запрацював Центр розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Центр проводитиме розслідування кожного факту безвісного та насильницького зникнення як цивільних, так і військових. 

На Харківщині запрацював Центр розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин
ДНК-лабораторія (ілюстративне фото)
Фото: Офіс Генпрокурора

У Харківській області створили Центр розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, щоб збільшити ефективність розшуку людей. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Наразі внаслідок бойових дій і на тимчасово окупованих територіях Харківської області вважаються зниклими безвісти понад 3 тисячі людей. В умовах важких боїв, які тривають в регіоні, та постійних масованих ракетних ударів з території РФ ці цифри постійно змінюються”, - зазначили в поліції.

Центр розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин проводитиме всебічне розслідування кожного факту безвісного та насильницького зникнення як цивільних, так і військових. 

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Поліцейські будуть налагоджувати постійний зв’язок з родинами зниклих і здійснювати координація зі всіма відповідальними підрозділами Сил безпеки та оборони. 

Поліцейські опитують родичів зниклих, відбирають зразки ДНК і призначають судові експертизи, а також встановлюють свідків і очевидців подій. 

Правоохоронці збирають та перевіряють інформацію з усіх джерел, щоб встановити - перебуває громадянин у полоні, за кордоном, чи загинув.

Також поліцейські надають громадянам консультативну допомогу.

Звернутись з питаннями щодо розшуку зниклих безвісти осіб на території Харківської області можна за номерами гарячої лінії (063) 311 35 40 або (093) 168 18 51.

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