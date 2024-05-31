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Лише 400 українських дітей вдалося повернути з Росії, — дитячий омбудсман

Жоден міжнародний механізм не спрацював для повернення українських дітей.

Лише 400 українських дітей вдалося повернути з Росії, — дитячий омбудсман
Дар'я Герасимчук
Фото: Анна Стешенко

Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з Росії лише 400 дітей. 

Про це під час виставки та презентації книги "Living the War: Children" заявила уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

За словами Герасимчук, у Формулі миру Володимира Зеленського є 4-й пункт, який стосується повернення всіх військовополонених та депортованих, у тому числі й українських дітей.

"Нажаль, сьогодні ми бачимо, що жоден міжнародний механізм, який мав би спрацювати, не спрацював у випадку українських дітей. Це надзвичайно складно. На сьогодні майже 400 дітей нам вдалось повернути, повірте, надлюдськими вкладеннями", — зазначила пані омбудсмен. 

Участь у поверненні депортованих українських дітей беруть як українська державна команда, так і громадські організації, міжнародні спільноти, за посередництва інших країн таких як Катар. 

За словами омбудсмена 400 дітей "це дуже малесенька частина і все це окремі операції порятунку кожної окремої дитини". 

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