Лише 400 українських дітей вдалося повернути з Росії, — дитячий омбудсман

Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з Росії лише 400 дітей.

Про це під час виставки та презентації книги "Living the War: Children" заявила уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

За словами Герасимчук, у Формулі миру Володимира Зеленського є 4-й пункт, який стосується повернення всіх військовополонених та депортованих, у тому числі й українських дітей.

"Нажаль, сьогодні ми бачимо, що жоден міжнародний механізм, який мав би спрацювати, не спрацював у випадку українських дітей. Це надзвичайно складно. На сьогодні майже 400 дітей нам вдалось повернути, повірте, надлюдськими вкладеннями", — зазначила пані омбудсмен.

Участь у поверненні депортованих українських дітей беруть як українська державна команда, так і громадські організації, міжнародні спільноти, за посередництва інших країн таких як Катар.

За словами омбудсмена 400 дітей "це дуже малесенька частина і все це окремі операції порятунку кожної окремої дитини".