Блінкен підтвердив дозвіл США для України бити по РФ американською зброєю

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу підтвердив, що Вашингтон дав дозвіл Україні вражати російські цілі на території РФ американською зброєю.
Про це пише Liga.net.
За словами Блінкена, останніми тижнями Україна просила США про дозвіл на застосування американської зброї для протидії російській агресії. Він уточнив, що запит стосувався бажання Києва завдавати ударів по російських силах, які "зосереджуються на російській стороні кордону та атакують Україну".
"Це пішло одразу до президента Джо Байдена. І, як ви чули, він погодив використання зброї для цієї мети", – заявив Блінкен.
Ентоні Блінкен підкреслив, що Вашингтон продовжуватиме підтримувати Україну, підлаштовуючись, якщо це буде потрібно.
- У п'ятницю вранці президент України отримав повідомлення про обмежений дозвіл від США бити по російській території поставленим ними озброєнням і назвав це "кроком вперед".
- На тлі нового наступу на Харківську область все більше країн починають підтримувати дозвіл бити по Росії. За даними Politico, Джо Байден таємно схвалив українські удари по Росії, але – винятково по місцевості поблизу кордону з Харківською областю, де наразі ворог відкрив ще один фронт.
- Раніше український президент наголошував, що удари по Росії потрібні для захисту, а не для нападу. Застосування зброї по військових цілях за межами України не дозволить окупантам зосереджуватися на кордоні для нових проривів, як це було в Харківській області. А знищення зброї, з якої ворог гатить по українцях з-за кордону, убезпечить населення.