Блінкен підтвердив дозвіл США для України бити по РФ американською зброєю

Вашингтон продовжуватиме підтримувати Україну, підлаштовуючись, якщо це буде потрібно.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу підтвердив, що Вашингтон дав дозвіл Україні вражати російські цілі на території РФ американською зброєю.

Про це пише Liga.net.

За словами Блінкена, останніми тижнями Україна просила США про дозвіл на застосування американської зброї для протидії російській агресії. Він уточнив, що запит стосувався бажання Києва завдавати ударів по російських силах, які "зосереджуються на російській стороні кордону та атакують Україну".

"Це пішло одразу до президента Джо Байдена. І, як ви чули, він погодив використання зброї для цієї мети", – заявив Блінкен.

Ентоні Блінкен підкреслив, що Вашингтон продовжуватиме підтримувати Україну, підлаштовуючись, якщо це буде потрібно.