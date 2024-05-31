До злочинної організації входило понад 50 громадян з різних країн - України, Франції, Іспанії, Польщі, Литви, рф та інших держав.

У межах міжнародної спецоперації Matador правоохоронці ліквідували злочинну організацію, яка спеціалізувалася на викраденні автівок лізингових компаній в країнах ЄС. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України.

Для оперативного обміну інформацією між правоохоронцями були створені міжнародні оперативні та слідчі групи (OTF та JIT). А сама спецоперація отримала умовну назву Matador.

До злочинної організації входило понад 50 громадян з різних країн - України, Франції, Іспанії, Польщі, Литви, рф та інших держав.

Вона мала свою ієрархічну структуру, де учасникам кожної відокремленої групи відводилась окрема роль – вербувальників, перевізників, техніків, механіків та координаторів.

Учасники схеми орендували або брали в лізинг елітні автомобілі на документи підставних осіб. Вербувальники підшуковували їх в Україні. Забезпечували логістику під час переїзду та проживання.

Після оформлення авто за підробленими документами «перевізники» доставляли транспортні засоби з місць оренди до визначеної адреси.

Окремою гілкою угруповання були так звані «чорні механіки». До їхніх обовʼязків входило несанкціоноване вимкнення сигналів GPS та кустарна заміна номерів. Учасники ще однієї ланки легалізували ці автівки та продавали до третіх країн.

На даний час задокументовано причетність членів злочинної організації до скоєння 36 епізодів незаконного заволодіння елітними авто на території Іспанії, Франції, Швейцарії, Бельгії, Німеччини, Австрії, Португалії та Італії.

У травні 2024 року правоохоронці одночасно провели близько 70 обшуків за місцями проживання фігурантів, а також переробки та збуту викрадених транспортних засобів на території України, Франції, Іспанії, Польщі, Латвії та Німеччини.

Затримано 13 осіб - лідерів та основних учасників міжнародної злочинної організації.

Нещодавно до суду направили обвинувальний акт стосовно військовослужбовця, якого викрили на продажу автомобілів, переданих ЗСУ благодійним фондом.