На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні

Він отримав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення голови.

У Миролюбівці на Херсонщині на російській міні підірвався місцевий житель.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

"Внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета у полі постраждав 27-річний чоловік. Він отримав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкове поранення голови", - йдеться в повідомленнію

Потерпілого доставили до лікарні. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

В ОВА нагадали, що більше ніж половина територій на правобережжі Херсонщини – потенційно заміновані. Особливо небезпечні – посадки, лісосмуги, поля, ґрунтові дороги, узбережжя водойм.

Раніше повідомлялося, що в Музиківці на Херсонщині на російській міні підірвалася дитина.