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Україна повернула тіла 212-ти полеглих захисників

Тіла полеглих захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

Україна повернула тіла 212-ти полеглих захисників
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 212-ти полеглих захисників, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 

На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих захисників зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України (ТОТ).

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Тіла полеглих захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

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