Україна підтвердила, що США надали обмежений дозвіл на удари американською зброєю по території РФ

Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив виданню The Guardian, що Сполучені Штати дозволили Україні обмежене застосування американської зброї для ударів по російській території, повідомляє “Європейська правда”.

Никифоров підтвердив повідомлення в ЗМІ, які з'явилися напередодні, про те, що адміністрація президента США Джо Байдена непублічно схвалила удари України по території РФ з використанням американської зброї, але тільки неподалік Харківської області.

"Це значно посилить нашу здатність протидіяти російським спробам наступати через кордон", – зазначив речник президента України.

У коментарі "Європейській правді" Никифоров вказав: "Ми почали отримувати позитивні сигнали по дипломатичних каналах про обмежене використання озброєнь від США у прикордонному з Харковом регіоні".

Видання зазначає, що в інтерв'ю The Guardian Зеленський дав зрозуміти, що Україні потрібна можливість використовувати "потужну" зброю великої дальності, яка може вражати цілі в глибині російської території – червону лінію, яку Білий дім відмовився зняти.

Без цього зеленого світла, за його словами, інші союзники, такі як Велика Британія, також можуть не дозволити Україні використовувати свою далекобійну зброю.

"Повірте нам, ми повинні відповісти. Вони не розуміють нічого, крім сили. Ми не перша й не остання ціль", – сказав він.