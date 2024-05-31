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Україна підтвердила, що США надали обмежений дозвіл на удари американською зброєю по території РФ

Влада США дозволила використання американської зброї по території РФ тільки неподалік Харківської області.

Україна підтвердила, що США надали обмежений дозвіл на удари американською зброєю по території РФ
Сергій Никифоров
Фото: Facebook/Sergii Nykyforov

Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив виданню The Guardian, що Сполучені Штати дозволили Україні обмежене застосування американської зброї для ударів по російській території, повідомляє “Європейська правда”. 

Никифоров підтвердив повідомлення в ЗМІ, які з'явилися напередодні, про те, що адміністрація президента США Джо Байдена непублічно схвалила удари України по території РФ з використанням американської зброї, але тільки неподалік Харківської області.

"Це значно посилить нашу здатність протидіяти російським спробам наступати через кордон", – зазначив речник президента України.

У коментарі "Європейській правді" Никифоров вказав: "Ми почали отримувати позитивні сигнали по дипломатичних каналах про обмежене використання озброєнь від США у прикордонному з Харковом регіоні".

Видання зазначає, що в інтерв'ю The Guardian Зеленський дав зрозуміти, що Україні потрібна можливість використовувати "потужну" зброю великої дальності, яка може вражати цілі в глибині російської території – червону лінію, яку Білий дім відмовився зняти.

Без цього зеленого світла, за його словами, інші союзники, такі як Велика Британія, також можуть не дозволити Україні використовувати свою далекобійну зброю.

"Повірте нам, ми повинні відповісти. Вони не розуміють нічого, крім сили. Ми не перша й не остання ціль", – сказав він.

  • Напередодні видання Politico повідомило, що Байден таємно дав Україні дозвіл на удари по території Росії американською зброєю. Йдеться про удари по території РФ виключно на кордоні з Харківською областю.
  • Днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів у Росії.
  • Позиції союзників розділилися. Так, італійські урядовці виступили проти ідеї Столтенберга. Проти виступив і канцлер Німеччини Олаф Шольц, а Бельгія заявила, що її винищувачі F-16 Київ має використовувати лише на власній території.
  • Президент Франції Еммануель Макрон виступив на підтримку ініціативи Столтенберга. Міністр оборони Швеції теж висловився за дозвіл для України використовувати їхню зброю проти цілей у Росії, а глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Захід повинен припинити постійно обмежувати себе у своїй підтримці Україні і дозволити завдавати ударів по військових цілях в Росії.
  • Раніше цього місяця міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що є держави, які дають допомогу Києву без заборони атакувати нею територію Росії.
  • Фінляндія дозволила Україні бити своєю зброєю по російській території.
  • Україна може бити по території Росії, зброєю, яку передала Канада, бо Оттава не озвучувала жодних умов з цього приводу Києву.
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