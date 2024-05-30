Байден таємно дав Україні дозвіл на удари по території Росії американською зброєю, - Politico

Адміністрація Байдена негласно дала Україні дозвіл бити американською зброєю по території РФ, але з низкою обмежень, повідомляє Politico.
“Президент нещодавно наказав своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для цілей протидії вогню в Харкові, щоб Україна могла відповісти російським силам, які завдають їм удару або готуються вдарити по них”, — розповів виданню американський чиновник.
При цьому, додав він, політика щодо дозволу дальніх ударів усередині Росії “не змінилася”.
Чиновник зазначив, що Україна звернулася до США з проханням змінити політику лише після того, як почався травневий наступ Росії на Харків.
Інше джерело повідомило, що за останні кілька днів США прийняли рішення дозволити Україні “гнучкість” для захисту від атак на кордоні біля Харкова.
Таким чином, Україна може використовувати надану США зброю, таку як ракети та гранатомети, щоб збивати запущені в бік Харкова російські ракети, російські бомбардувальники, або по військам, які скупчуються біля кордону поблизу міста.
Водночас Україна не може використовувати цю зброю для ураження цивільної інфраструктури.Також не можна використовувати ракети великої дальності для ураження військових цілей у глибині Росії.
Раніше адміністрація Байдена не давала дозволу на такі дії, але погіршення умов для України на полі бою змусили президента США змінити свою думку.
“Адміністрація Байдена натякнула, що рішення було або таємно прийнято, або було прийнято останніми днями. У середу держсекретар Ентоні Блінкен, який підтримує скасування обмежень, став першим офіційним представником США, який публічно натякнув, що Байден може змінити курс і дозволити такі удари”, - йдеться у матеріалі.
Пізніше речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі не виключив можливі зміни.
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Днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів у Росії.
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Позиції союзників розділилися. Так, італійські урядовці виступили проти ідеї Столтенберга. Проти виступив і канцлер Німеччини Олаф Шольц, а Бельгія заявила, що її винищувачі F-16 Київ має використовувати лише на власній території.
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Президент Франції Еммануель Макрон виступив на підтримку ініціативи Столтенберга. Міністр оборони Швеції теж висловився за дозвіл для України використовувати їхню зброю проти цілей у Росії, а глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Захід повинен припинити постійно обмежувати себе у своїй підтримці Україні і дозволити завдавати ударів по військових цілях в Росії.
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Раніше цього місяця міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що є держави, які дають допомогу Києву без заборони атакувати нею територію РФ.
- Фінляндія дозволила Україні бити своєю зброєю по російській території.
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Україна може бити по території Росії, зброєю, яку передала Канада, бо Оттава не озвучувала жодних умов з цього приводу Києву.