Байден таємно дав Україні дозвіл на удари по території Росії американською зброєю, - Politico

Йдеться про удари по території РФ виключно в районі Харкова.

Адміністрація Байдена негласно дала Україні дозвіл бити американською зброєю по території РФ, але з низкою обмежень, повідомляє Politico.

“Президент нещодавно наказав своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для цілей протидії вогню в Харкові, щоб Україна могла відповісти російським силам, які завдають їм удару або готуються вдарити по них”, — розповів виданню американський чиновник.

При цьому, додав він, політика щодо дозволу дальніх ударів усередині Росії “не змінилася”.

Чиновник зазначив, що Україна звернулася до США з проханням змінити політику лише після того, як почався травневий наступ Росії на Харків.

Інше джерело повідомило, що за останні кілька днів США прийняли рішення дозволити Україні “гнучкість” для захисту від атак на кордоні біля Харкова.

Таким чином, Україна може використовувати надану США зброю, таку як ракети та гранатомети, щоб збивати запущені в бік Харкова російські ракети, російські бомбардувальники, або по військам, які скупчуються біля кордону поблизу міста.

Водночас Україна не може використовувати цю зброю для ураження цивільної інфраструктури.Також не можна використовувати ракети великої дальності для ураження військових цілей у глибині Росії.

Раніше адміністрація Байдена не давала дозволу на такі дії, але погіршення умов для України на полі бою змусили президента США змінити свою думку.

“Адміністрація Байдена натякнула, що рішення було або таємно прийнято, або було прийнято останніми днями. У середу держсекретар Ентоні Блінкен, який підтримує скасування обмежень, став першим офіційним представником США, який публічно натякнув, що Байден може змінити курс і дозволити такі удари”, - йдеться у матеріалі.

Пізніше речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі не виключив можливі зміни.