​Фінляндія дозволила Україні бити своєю зброєю по російській території

Україна може атакувати Росію за допомогою зброї, яку отримала від Фінляндії.
Про це заявила міністерка закордонних справ Еліна Валтонен, передає Uusi Suomi.
Валтонен сказала, що держава, яка веде оборонну війну, може атакувати військові об'єкти на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.
"Фінляндія не встановлювала особливих обмежень на свою матеріальну допомогу Україні, але свідома, що вона використовується відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, а Україна має право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН. Сюди також входять напади на військові об'єкти на території агресора, необхідні для самооборони", - сказала глава фінського МЗС.
- Днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів у Росії.
- Позиції союзників розділилися. Так, італійські урядовці виступили проти ідеї Столтенберга. Проти виступив і канцлер Німеччини Олаф Шольц, а Бельгія заявила, що її винищувачі F-16 Київ має використовувати лише на власній території.
- Президент Франції Еммануель Макрон виступив на підтримку ініціативи Столтенберга. Міністр оборони Швеції теж висловився за дозвіл для України використовувати їхню зброю проти цілей у Росії, а глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Захід повинен припинити постійно обмежувати себе у своїй підтримці Україні і дозволити завдавати ударів по військових цілях в Росії.
- Раніше цього місяця міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що є держави, які дають допомогу Києву без заборони атакувати нею територію РФ.