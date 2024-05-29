​Фінляндія дозволила Україні бити своєю зброєю по російській території

Держава, яка веде оборонну війну, може атакувати військові об'єкти на території агресора, якщо це необхідно для самооборони, вважає глава фінського МЗС.

Україна може атакувати Росію за допомогою зброї, яку отримала від Фінляндії.

Про це заявила міністерка закордонних справ Еліна Валтонен, передає Uusi Suomi.

Валтонен сказала, що держава, яка веде оборонну війну, може атакувати військові об'єкти на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.

"Фінляндія не встановлювала особливих обмежень на свою матеріальну допомогу Україні, але свідома, що вона використовується відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, а Україна має право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН. Сюди також входять напади на військові об'єкти на території агресора, необхідні для самооборони", - сказала глава фінського МЗС.