На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
Трамп скористався Днем пам'яті у США, щоб привітати "покидьків"
Трамп скористався Днем пам'яті у США, щоб привітати "покидьків"
​Далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном і тікають від мобілізації, хочуть прирівняти до крадіїв, – АсМАП
​Далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном і тікають від мобілізації, хочуть прирівняти до крадіїв, – АсМАП
​Кандидатки-українки від Італії на виборах у Європарламент: «Нам час діяти»
​Кандидатки-українки від Італії на виборах у Європарламент: «Нам час діяти»
Папа Римський вжив лайку під час засідання єпископів
Папа Римський вжив лайку під час засідання єпископів
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
ГоловнаСвіт

​Фінляндія дозволила Україні бити своєю зброєю по російській території

Держава, яка веде оборонну війну, може атакувати військові об'єкти на території агресора, якщо це необхідно для самооборони, вважає глава фінського МЗС.

​Фінляндія дозволила Україні бити своєю зброєю по російській території
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен
Фото: Facebook/Elina Valtonen

Україна може атакувати Росію за допомогою зброї, яку отримала від Фінляндії.

Про це заявила міністерка закордонних справ Еліна Валтонен, передає Uusi Suomi.

Валтонен сказала, що держава, яка веде оборонну війну, може атакувати військові об'єкти на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.

"Фінляндія не встановлювала особливих обмежень на свою матеріальну допомогу Україні, але свідома, що вона використовується відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, а Україна має право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН. Сюди також входять напади на військові об'єкти на території агресора, необхідні для самооборони", - сказала глава фінського МЗС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies