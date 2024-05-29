Зеленського 6 червня очікують у Франції на річниці висадки в Нормандії

На президента України Володимира Зеленського 6 червня очікують у Франції на заходах з відзначення річниці висадки в Нормандії – військової операції союзників, що стала переломним моментом у Другій світовій війні. Про підготовку візиту пише France Blue.

Загалом французький президент очікує на візит 25 іноземних лідерів, зокрема американського президента Джо Байдена. Король Чарльз у супроводі королеви Камілли також перебуватиме у Франції в цей день.

Російського керманича Володимира Путіна не буде. Громадська організація Liberation Mission, відповідальна за організацію пам’ятних заходів навколо Десанту, оголосила 16 квітня, що "на святкування 80-річчя буде запрошена Росія, але не її президент", через загарбницьку війну в Україні.

Володимира Путіна запросили на святкування 70-річчя в червні 2014 року, поприанексію Криму трьома місяцями раніше. З іншого боку, російського президента не запросили на 75-ту річницю Дня D у 2019 році, коли ситуація на сході України була напруженою.