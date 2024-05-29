Зеленського 6 червня очікують у Франції на річниці висадки в Нормандії

На президента України Володимира Зеленського 6 червня очікують у Франції на заходах з відзначення річниці висадки в Нормандії – військової операції союзників, що стала переломним моментом у Другій світовій війні. Про підготовку візиту пише France Blue.
Загалом французький президент очікує на візит 25 іноземних лідерів, зокрема американського президента Джо Байдена. Король Чарльз у супроводі королеви Камілли також перебуватиме у Франції в цей день.
Російського керманича Володимира Путіна не буде. Громадська організація Liberation Mission, відповідальна за організацію пам’ятних заходів навколо Десанту, оголосила 16 квітня, що "на святкування 80-річчя буде запрошена Росія, але не її президент", через загарбницьку війну в Україні.
Володимира Путіна запросили на святкування 70-річчя в червні 2014 року, поприанексію Криму трьома місяцями раніше. З іншого боку, російського президента не запросили на 75-ту річницю Дня D у 2019 році, коли ситуація на сході України була напруженою.
- У квітні французьке видання Le Figaro повідомило, що Росію запросили на цьогорічне відзначення так званого Дня Д.
- Висадка союзників у Нормандії відбулася 6 червня 1944 року. Вона мала на меті відкриття Другого фронту в Європі та звільнення західної частини континенту від нацистської окупації.
- Союзники висадилися на п'яти пляжах: Омаха, Юта, Голд, Джуно та Сільвер. Операція включала підготовку, повітряний і морський наступ, жорстку боротьбу на березі. Зрештою День Д став поворотним моментом під час війни у Європі, допомагаючи союзникам встановити міцний фронт проти нацистської Німеччини.
- СРСР не брав безпосередньої участі у висадці союзників 6 червня 1944 року.