У литовському Сеймі провели навчання на випадок повітряної тривоги

У палаці литовського Сейму відбулася тестова евакуація до укриття в разі оголошення повітряної тривоги. Метою навчань було перевірити, чи можна гарантувати безпеку парламентарів за відведені 10 хвилин часу.

Як пише видання LRT, близько сотні депутатів, їхніх помічників та журналістів спустилися до підвалу будівлі номер 1 парламенту. Там їм провели інструктаж щодо дій в разі тривоги, надання медичної допомоги та розповіли про різні рівні небезпеки.

Цікаво, що спікерку Сейму Вікторію Чміліте-Нільсен, згідно з безпековими принципами щодо перших осіб держави, евакуювали окремо. А її колега з президії, віцеспікер Паулюс Саударгас імітував поранення для того, щоб на ньому можна було відпрацювати отримані навички першої допомоги.

Організатори навчань стверджують, що вони були успішними: усі особи перебували в укритті через 10 хвилин після оголошення навчальної тривоги.