Американський пірс, побудований біля Гази, розвалився, - CNN

Велика частина плавучого пірсу, який побудували США біля Смуги Гази, відсутня.
Про це повідомляє CNN з посиланням на супутниковий знімок Maxar Technologies.
“За словами чотирьох американських чиновників, тимчасовий пірс, побудований американськими військовими для транспортування допомоги в Смугу Гази, розвалився у вівторок через бурхливе море, що стало серйозним ударом по спробах США створити морський коридор для гуманітарних поставок до охопленого війною анклаву”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що від’єдналась частина пірсу, яка складається з вузької дамби для транспортування допомоги в Газу, і ширшої зони паркування для вивантаження запасів.
Відповідно, перед тим, як пірс можна буде знову використовувати, паркувальну зону доведеться знову з’єднати з дамбою.
Монтаж дамби та її з’єднання з паркувальною зоною відбудеться, коли дозволить стан моря.
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8 травня повідомлялось, що США завершили будівництво тимчасової системи гуманітарних причалів, яка призначена для доставки допомоги в Газу.
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Вартість причалу для доставки гуманітарної допомоги у Смугу Гази майже подвоїлася з початку року, коли цю ідею озвучили. Оціночна вартість спорудження американськими військовими причалу у Газі зросла до 320 млн доларів.