Американський пірс, побудований біля Гази, розвалився, - CNN

Монтаж дамби та її з’єднання з паркувальною зоною відбудеться, коли дозволить стан моря.

Велика частина плавучого пірсу, який побудували США біля Смуги Гази, відсутня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на супутниковий знімок Maxar Technologies.

“За словами чотирьох американських чиновників, тимчасовий пірс, побудований американськими військовими для транспортування допомоги в Смугу Гази, розвалився у вівторок через бурхливе море, що стало серйозним ударом по спробах США створити морський коридор для гуманітарних поставок до охопленого війною анклаву”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від’єдналась частина пірсу, яка складається з вузької дамби для транспортування допомоги в Газу, і ширшої зони паркування для вивантаження запасів.

Відповідно, перед тим, як пірс можна буде знову використовувати, паркувальну зону доведеться знову з’єднати з дамбою.

Монтаж дамби та її з’єднання з паркувальною зоною відбудеться, коли дозволить стан моря.