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Американський пірс, побудований біля Гази, розвалився, - CNN

Монтаж дамби та її з’єднання з паркувальною зоною відбудеться, коли дозволить стан моря.

Американський пірс, побудований біля Гази, розвалився, - CNN
Американський пірс, побудований біля Гази, розвалився
Фото: Maxar Technologies

Велика частина плавучого пірсу, який побудували США біля Смуги Гази, відсутня. 

Про це повідомляє CNN з посиланням на супутниковий знімок Maxar Technologies.

“За словами чотирьох американських чиновників, тимчасовий пірс, побудований американськими військовими для транспортування допомоги в Смугу Гази, розвалився у вівторок через бурхливе море, що стало серйозним ударом по спробах США створити морський коридор для гуманітарних поставок до охопленого війною анклаву”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що від’єдналась частина пірсу, яка складається з вузької дамби для транспортування допомоги в Газу, і ширшої зони паркування для вивантаження запасів. 

Відповідно, перед тим, як пірс можна буде знову використовувати, паркувальну зону доведеться знову з’єднати з дамбою.

Монтаж дамби та її з’єднання з паркувальною зоною відбудеться, коли дозволить стан моря.

  • 8 травня повідомлялось, що США завершили будівництво тимчасової системи гуманітарних причалів, яка призначена для доставки допомоги в Газу.

  • Вартість причалу для доставки гуманітарної допомоги у Смугу Гази майже подвоїлася з початку року, коли цю ідею озвучили. Оціночна вартість спорудження американськими військовими причалу у Газі зросла до 320 млн доларів.

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