Боррель: у ЄС поки не домовилися про навчання для українських військових на території України

Навчальна місія ЄС цього літа має організувати тренування для 60 тисяч осіб.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель

Міністри оборони країн-членів ЄС 28 травня не домовилися про тренування українських військових на території України західними інструкторами.

Про це повідомив за підсумками зустріч глава євродипломатії Жозеп Боррель, передає "Європейська правда".

Він сказав, що в цьому питанні наразі немає єдності.

"Щодо проведення частини навчань в Україні – про це були дебати, але чіткої спільної європейської позиції про це немає", – зазначив Боррель.

За його словами, Україна планує мобілізувати більше солдатів, тож є потреба у навчанні більшої кількості військових. Навчальна місія ЄС цього літа має організувати тренування для 60 тисяч осіб.

Боррель зауважив, що у ЄС є згода на те, аби збільшити кількість тренованих українських солдатів, і ці цілі визначать найближчим часом. Щодо навчань на території України, то думки розділилися.