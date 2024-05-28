ЄС визначився з пріоритетами у сфері безпеки та оборони. У переліку є Україна

Рада Євросоюзу 28 травня затвердила пріоритети із безпеки та оборони ЄС у контексті поєднання загроз та викликів, таких як війна Росії проти України та посилення напруженості на Близькому Сході, Сахелі та в інших регіонах світу.

Як ідеться на сайті Ради, Євросоюзу необхідно надалі підвищувати свою оборонну готовність. П'ять основних пріоритетів держави-члени покликані мають реалізувати у терміновому порядку.

Першим пріоритетом є підтримка України.

"ЄС усе більш рішуче підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Щоб продовжувати надавати Україні та її народу всю необхідну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку стільки, скільки потрібно, і так інтенсивно, як це необхідно, ЄС використовуватиме всі інструменти, що є в його розпорядженні", - йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.

Мається на увазі Фонд допомоги Україні в межах Європейського фонду миру (EPF), а також навчання та консультування через Місію військової допомоги Європейського Союзу на підтримку України (EUMAM Україна).

Крім того, у блоці підкреслили майбутнє підписання ЄС зобов'язань у галузі безпеки перед Україною, а також постачання боєприпасів, ракет, систем протиповітряної оборони та артилерії, а також безпілотників.

Серед інших пріоритетів - забезпечення доступності оборонної продукції та зміцнення оборонної технологічної і промислової бази ЄС; повне введення в дію потенціалу швидкого розгортання колективних сил блоку до 2025 року; посилення запобігання, виявлення, стримування, стійкості та реагування ЄС на гібридні загрози, маніпулювання інформацією та інформаційне втручання, кіберзагрози та шкідливу діяльність, спрямовану проти блоку; продовження зміцнення, поглиблення й розширення адаптованого і взаємовигідного партнерства, заснованого на спільних цінностях та інтересах.