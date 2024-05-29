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У Норвегії набула чинності заборона в'їзду для туристів з РФ

Поліція може відмовляти у в’їзді російським громадянам, на яких поширюється дія оновлених правил.

У Норвегії набула чинності заборона в'їзду для туристів з РФ
Фото: rada.gov.ua

Від сьогодні, 29 травня, у Норвегії набули чинності нові обмеження на в’їзд для громадян Росії, які прибувають із туристичною метою.

Про відповідне рішення повідомляли у норвезькому уряді.

"Рішення посилити правила в’їзду відповідає норвезькому підходу щодо підтримки союзників і партнерів у реакції проти незаконної агресивної війни Росії проти України", – наголосила міністр юстиції та громадської безпеки Емілія Енгер Мель.

Уряд Норвегії посилив практику видачі віз для росіян навесні 2022 року, і після цього туристичні візи для росіян, як правило, не видаються. Наразі умови в'їзду ще більше посилюються.

"Громадянам Росії, які прибувають до Норвегії з туристичною та іншою метою не першорядної важливості, буде відмовлено у в'їзді при перетині кордону", – йдеться у заяві відомства.

Посилення правил поширюється як на тих громадян Росії, яким Норвегія видала візу до посилення правил навесні 2022 року, так і на тих, чия віза була видана іншими країнами Шенгенської угоди. 

Обмеження стосується як тих, кому Норвегія видала візу до обмеження візової практики 2022 року, так і тих, чия віза була видана іншими країнами Шенгенської зони.

Згідно із новими правилами, поліція може відмовити у в’їзді громадянам РФ, на яких поширюється дія інструкцій.

Водночас у деяких випадках, наприклад для відвідання близьких родичів у Норвегії або для навчання чи роботи в Норвегії та інших країнах Шенгенської зони, робитимуть винятки.

"Норвезька влада уважно стежить за кордоном і прикордонним рухом через Стурскуг і в разі необхідності вживатиме заходів", – додали в норвезькому уряді.

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