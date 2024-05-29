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У Британії обговорюють повернення військової служби для молоді

План поки що полягає в тому, аби дати можливість обрати: рік відслужити в армії чи 25 днів допомагати пожежникам, поліції або медикам. 

У Британії обговорюють повернення військової служби для молоді
Ріші Сунак
Фото: EPA

У Великій Британії почали обговорювати повернення військової служби для молоді з 18 років, пише The Telegraph.

За даними британських медіа, наразі обговорюють два варіанти на вибір: річна служба або 25 днів роботи в своїй громаді, спрямованої на допомогу поліції, медикам чи іншим службам. Прем'єр Ріші Сунак сказав, що сам обрав би річну військову службу, а не волонтерство, 

Нещодавно голова британського уряду в своїй першій передвиборчій програмній заяві повідомив про бажання повернути національну службу для громадян із 18 років. Ще в січні голова армії запропонував "навчити та оснастити" громадянську армію, аби підготуватися на випадок сухопутної війни. 

Але Сунаку довелося відмовитися від призову після попередження генерала Патріка Сандерса про те, що в такому разі націю доведеться мобілізувати. 

Нинішній план національної служби Судака спрямований на те, щоб прищепити "спільне відчуття мети" у молоді.

"Один із великих привілеїв у цій роботі – проводити більше часу з нашими Збройними Силами", – сказав він.

  • Армія Великої Британії – добровільна.
  • На тлі повномасштабної війни в Україні все більше країн у Європі прагнуть посилити їхні збройні сили. Німеччина також обговорює відновлення призову. 
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