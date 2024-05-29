У США розбився військовий літак F-35

Поблизу аеропорту Альбукерке у штаті Нью-Мексико сталася аварія військового літака F-35. Винищувач впав поза межами злітної смуги та був повністю знищений.
Як повідомляє ABC News, за штурвалом сидів пілот Агентства з управління оборонними контрактами. Він здійснював транспортування нового борту щойно з заводу Lockheed до Корпусу морської піхоти у Каліфорнії.
З численними важкими травмами, але притомного, пілота ушпиталили медики, які прибули на місце аварії. Компанія-виробник літака стверджує, що він встиг катапультуватися.
Роботу аеропорту Альбукерке тимчасово призупиняли, проте наразі її відновлено. Про причини падіння винищувача поки невідомо.
- F-35 - винищувач п'ятого покоління з особливим акцентом на "стелс-технології", його вперше застосували в бою у 2018 році.