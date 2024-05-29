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У США розбився військовий літак F-35

Винищувач транспортували з заводу для передачі Корпусу морської піхоти. 

У США розбився військовий літак F-35
Місце падіння літака
Фото: ABC News

Поблизу аеропорту Альбукерке у штаті Нью-Мексико сталася аварія військового літака F-35. Винищувач впав поза межами злітної смуги та був повністю знищений. 

Як повідомляє ABC News, за штурвалом сидів пілот Агентства з управління оборонними контрактами. Він здійснював транспортування нового борту щойно з заводу Lockheed до Корпусу морської піхоти у Каліфорнії.

З численними важкими травмами, але притомного, пілота ушпиталили медики, які прибули на місце аварії. Компанія-виробник літака стверджує, що він встиг катапультуватися. 

Роботу аеропорту Альбукерке тимчасово призупиняли, проте наразі її відновлено. Про причини падіння винищувача поки невідомо. 

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