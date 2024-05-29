Ватикан оприлюднив вибачення Папи через гомофобну лексику

У вівторок Ватикан оприлюднив офіційні вибачення Папи Римського Франциска за вживання під час закритого засідання єпископів слова, яке вульгарним чином описує представників ЛГБТ-спільноти.
За повідомленням Reuters, речник Святого Престолу Маттео Бруні розіслав ЗМІ заяву, в якій стверджується, що понтифік "ніколи не хотів нікого принизити чи висловлюватися гомофобними термінами і просить пробачити йому тих, хто відчув образу".
У Ватикані наголошують, що Франциск продовжує дотримуватися політики "Церкви, яка вітає усіх, і де є місце для кожного".
Для Святого Престолу офіційні вибачення Папи щодо суспільних питань - вкрай рідкісна подія.
- Скандал виник після публікацій італійських ЗМІ. За їхньою інформацією, Папа під час обговорення теми прийняття відкритих геїв до духовних семінарій вжив слово "frociaggine" - італійською це дуже грубий спосіб описати гомосексуалізм.