Ватикан оприлюднив вибачення Папи через гомофобну лексику

У вівторок Ватикан оприлюднив офіційні вибачення Папи Римського Франциска за вживання під час закритого засідання єпископів слова, яке вульгарним чином описує представників ЛГБТ-спільноти.

За повідомленням Reuters, речник Святого Престолу Маттео Бруні розіслав ЗМІ заяву, в якій стверджується, що понтифік "ніколи не хотів нікого принизити чи висловлюватися гомофобними термінами і просить пробачити йому тих, хто відчув образу".

У Ватикані наголошують, що Франциск продовжує дотримуватися політики "Церкви, яка вітає усіх, і де є місце для кожного".

Для Святого Престолу офіційні вибачення Папи щодо суспільних питань - вкрай рідкісна подія.