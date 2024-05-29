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Колишній очільник розвідки номінований на посаду прем'єра Нідерландів

У Діка Шоофа немає досвіду роботи міністром чи хоча б депутатом парламенту.

Колишній очільник розвідки номінований на посаду прем'єра Нідерландів
Дік Шооф
Фото: EPA/UPG

Нідерланди нарешті отримають нового прем'єр-міністра - через більш ніж півроку після проведення виборів. Чотири партії, що підписали коаліційну угоду, погодили кандидатуру Діка Шоофа на посаду голови уряду.

Як пише Reuters, це унікальний випадок, коли виконавчою владою може керувати людина без крихти досвіду роботи міністром або хоча б депутатом парламенту. Шооф не належить до жодної партії, а раніше очолював розвідувальну та антитерористичну агенцію країни. На початку "нульових" років він працював головою імміграційної служби Нідерландів - і саме питання мігрантів стане одним із ключових у майбутньому уряді.  

67-річний політик заявив, що "для багатьох буде сюрпризом, що я претендую на цю роль, але насправді це сюрприз навіть для мене самого". Він пообіцяв "не представляти інтереси жодної партії і бути прем'єром для всіх нідерландців". 

Лідер партії-переможниці виборів, ультраправої PVV, Ґерт Вілдерс вже встиг привітати Шоофа у соцмережах та назвав його "чесною і дуже дружньою людиною".

  

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