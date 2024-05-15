Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
​Військова присяга не має терміну дії
​Військова присяга не має терміну дії
Укренерго вводить екстрені відключення світла у всіх регіонах України
Укренерго вводить екстрені відключення світла у всіх регіонах України
Атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов
Атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов
Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)
Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
ГоловнаСвіт

У Нідерландах нарешті домовилися про формування уряду

Переможець виборів Ґерт Вілдерс не назвав ім'я потенційного прем'єр-міністра, заявивши, що кандидатуру обговорюватимуть згодом..

У Нідерландах нарешті домовилися про формування уряду
Лідер ультраправої "Партії свободи" Нідерландів Ґерт Вілдерс

Лідер ультраправої "Партії свободи" Нідерландів Ґерт Вілдерс 15 травня повідомив, що чотирьом партіям вдалося домовитися про формування нового уряду, передає Reuters.

Перемовини між чотирма політсилами - "Партією свободи", Народною партією за свободу та демократію, центристською "Новий соціальний контракт" і партією "Фермерсько-громадянський рух" - тривають ще з кінця листопада 2023 року. Вілдерс для того, аби сісти за стіл переговорів, відмовився від можливості очолити уряд. 

Представник центристської партії сказав, що подивляться, кого переможець минулих виборів запропонує на пост прем'єр-міністра. 

Наразі домовленість гарантує учасникам коаліції 88 місць зі 150 у парламенті. Переговори зрушили з місця після того, як Вілдерс пом'якшив свою антиєвропейську та антиісламську риторику і зробив поступки щодо питання військової підтримки України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies