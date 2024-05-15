У Нідерландах нарешті домовилися про формування уряду

Лідер ультраправої "Партії свободи" Нідерландів Ґерт Вілдерс 15 травня повідомив, що чотирьом партіям вдалося домовитися про формування нового уряду, передає Reuters.

Перемовини між чотирма політсилами - "Партією свободи", Народною партією за свободу та демократію, центристською "Новий соціальний контракт" і партією "Фермерсько-громадянський рух" - тривають ще з кінця листопада 2023 року. Вілдерс для того, аби сісти за стіл переговорів, відмовився від можливості очолити уряд.

Представник центристської партії сказав, що подивляться, кого переможець минулих виборів запропонує на пост прем'єр-міністра.

Наразі домовленість гарантує учасникам коаліції 88 місць зі 150 у парламенті. Переговори зрушили з місця після того, як Вілдерс пом'якшив свою антиєвропейську та антиісламську риторику і зробив поступки щодо питання військової підтримки України.