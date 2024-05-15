Зеленський: Ліхтенштейн долучиться до Саміту миру у Швейцарії

Президент додав, що з Ліхтенштейном мають "продовжити цю роботу та спільно знайти рішення, як використати заморожені російські активи в інтересах України".

Прем’єр-міністр Ліхтенштейну Даніель Ріш підтвердив участь у Саміті миру.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з Рішем.

"Ліхтенштейн, що нині головує в Комітеті Міністрів Ради Європи, підтримав створення Реєстру збитків, спецтрибунал щодо злочину агресії проти України та всі санкційні пакети ЄС", - нагадав Зеленський.

Президент додав, що з Ліхтенштейном мають "продовжити цю роботу та спільно знайти рішення, як використати заморожені російські активи в інтересах України".