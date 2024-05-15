США поки не можуть сказати, на якому рівні будуть представлені на Саміті миру, - Блінкен

Держсекретар зазначив, що Штати працюють над тим, щоб захід пройшов успішно.

Сполучені Штати Америки підтримують Саміт миру в Швейцарії, але поки не можуть сказати, на якому рівні будуть на ньому представлені.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу в Києві

Він зазначив, що Штати працюють над тим, щоб саміт пройшов успішно.

"Дійсно, ми думаємо, що керівники держав підпишуть угоду", – сказав Блінкен.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що між президентами США і України встановлений "довірливий діалог", але Київ не говоритиме, чи приїде американський президент підписувати безпекову угоду з Україною.

14 травня Блінкен прибув до Києва. За словами наближених до головного американського дипломата чиновників, мета візиту - "надіслати потужний заспокійливий сигнал українцям, які переживають складний момент". З ким зустрівся Блінкен, де побував і про що говорив - читайте в матеріалі LB.ua.