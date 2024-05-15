Bloomberg: у Штатах розглядають відправку в Україну ще однієї батареї Patriot

У США розглядають відправку в Україну ще однієї батареї Patriot. Над цим працює адміністрація президента Джо Байдена.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що США хочуть надіслати одну батарею разом з радарами. Також європейські союзники працюють над можливістю відправити Україні додаткові системи протиповітряної оборони зі своїх запасів.

Напередодні президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що Україна потребує двох систем Patriot, щоб захистити Харків та область.

Кошти на нову систему Patriot, ймовірно, будуть виділені з 61-мільярдного пакета, нещодавно схваленого Конгресом.

Як зазначили у виданні, посилення протиповітряної оборони України є пріоритетом для Білого дому після ухвалення Конгресом пакету національної безпеки.

Батарея Patriot включає радари та станції управління для ідентифікації, відстеження та націлювання ворожої зброї, пускових установок і засобів підтримки. Ракети системи виробляє Lockheed Martin Corp., тоді як Raytheon Technologies Corp. виготовляє радар і наземні елементи управління системою.

Нещодавно у США заявили, що найближчими днями оголосять про новий пакет допомоги Україні зі складів американської армії.

Тим часом Україна вже отримала від Іспанії ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.