Блінкен зустрівся з членами антикорупційних організацій

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні на Telegram-сторінці повідомило про зустріч Державного секретаря Ентоні Блінкена із представниками громадських антикорупційних організацій.

За словами посла Бріджит Брінк, Блінкен провів розмову з членами Фундації DEJURE та Центру протидії корупції. Судячи з оприлюдненого фото, на зустрічі були присутні Віталій Шабунін та Михайло Жернаков.

Спілкування організували для того, щоб "обговорити порядок денний боротьби з корупцією та впровадження реформ, які дозволять розблокувати інвестиції приватного бізнесу, необхідні для відновлення України".

Посол Брінк назвала громадянське суспільство "основою демократії та ключовим рушієм європейського майбутнього України".